Von: Redaktion DER FARANG | 13.04.18

BANGKOK: Thailands Fußballfrauen haben sich für die Weltmeisterschaft vom 7. Juni bis 7. Juli 2019 in Frankreich qualifiziert.

Durch das Erreichen des Halbfinales bei den asiatischen Meisterschaften in der jordanischen Hauptstadt Amman stehen die von Nuengrutai Srathongvian trainierten Thais als WM-Endrundenteilnehmer fest. Nach der 0:4-Niederlage gegen China siegte das Team gegen Gastgeber Jordanien mit 6:1 und auch gegen die Philippinen mit 3:1. Damit stehen die Thai-Frauen in der Vorschlussrunde und machten ihre zweite WM-Teilnahme vorzeitig perfekt. Erstmals hatten die Fußballfrauen im Jahr 2015 an der WM in Kanada teilgenommen..