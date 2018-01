Fußball-Bundesliga: Spielplan der Rückrunde

18. Spieltag 12. bis 14. Januar Leverkusen – München (Fr.) Leipzig – Schalke Bremen – Hoffenheim Frankfurt – Freiburg Augsburg – Hamburg Hannover – Mainz Stuttgart – Berlin Köln – Gladbach (So.) Dortmund – Wolfsburg (So.) 19. Spieltag 19. bis 21. Januar Berlin – Dortmund (Fr.) Hoffenheim – Leverkusen Freiburg – Leipzig Gladbach – Augsburg Hamburg – Köln Mainz – Stuttgart Wolfsburg – Frankfurt München – Bremen (So.) Schalke – Hannover (So.) 20. Spieltag 26. bis 29. Januar Frankfurt – Gladbach (Fr.) München – Hoffenheim Dortmund – Freiburg Leipzig – Hamburg Köln – Augsburg Bremen – Berlin Stuttgart – Schalke Leverkusen – Mainz (So.) Hannover – Wolfsburg (So.) 21. Spieltag 2. bis 3. Februar Köln – Dortmund (Fr.) Berlin – Hoffenheim Freiburg – Leverkusen Gladbach – Leipzig Schalke – Bremen Mainz – München Wolfsburg – Stuttgart Augsburg – Frankfurt (So.) Hamburg – Hannover (So.) 22. Spieltag 9. bis 11. Februar Leipzig – Augsburg (Fr.) München – Schalke Dortmund – Hamburg Hoffenheim – Mainz Frankfurt – Köln Leverkusen – Berlin Hannover – Freiburg Stuttgart – Gladbach (So.) Bremen – Wolfsburg (So.) 23. Spieltag 16. bis 19. Februar Berlin – Mainz (Fr.) Köln – Hannover Freiburg – Bremen Schalke – Hoffenheim Hamburg – Leverkusen Wolfsburg – München Gladbach – Dortmund (So.) Augsburg – Stuttgart (So.) Frankfurt – Leipzig (Mo.) 24. Spieltag 23. bis 26. Februar Mainz – Wolfsburg (Fr.) Hoffenheim – Freiburg Bremen – Hamburg München – Berlin Hannover – Gladbach Stuttgart – Frankfurt Leverkusen – Schalke (So.) Leipzig – Köln (So.) Dortmund – Augsburg (Mo.) 25. Spieltag 2. bis 4. März Gladbach – Bremen (Fr.) Leipzig – Dortmund Schalke – Berlin Frankfurt – Hannover Augsburg – Hoffenheim Hamburg – Mainz Wolfsburg – Leverkusen Köln – Stuttgart (So.) Freiburg – München (So.) 26. Spieltag 9. bis 12. März Mainz – Schalke (Fr.) München – Hamburg Hoffenheim – Wolfsburg Berlin – Freiburg Bremen – Köln (Mo.) Leverkusen – Gladbach Hannover – Augsburg Stuttgart – Leipzig (So.) Dortmund – Frankfurt (So.) Bremen – Köln (Mo.)

27. Spieltag 16. bis 18. März Freiburg – Stuttgart (Fr.) Gladbach – Hoffenheim Frankfurt – Mainz Augsburg – Bremen Hamburg – Berlin Wolfsburg – Schalke Dortmund – Hannover (So.) Leipzig – München (So.) Köln – Leverkusen (So.) 28. Spieltag 31. März bis 2. April München – Dortmund Hoffenheim – Köln Berlin – Wolfsburg Bremen – Frankfurt Schalke – Freiburg Leverkusen – Augsburg Mainz – Gladbach Hannover – Leipzig Stuttgart – Hamburg 29. Spieltag 6. bis 9. April Dortmund – Stuttgart Leipzig – Leverkusen Köln – Mainz Freiburg – Wolfsburg Gladbach – Berlin Frankfurt – Hoffenheim Augsburg – München Hamburg – Schalke Hannover – Bremen 30. Spieltag 13. bis 16. April München – Gladbach Hoffenheim – Hamburg Berlin – Köln Bremen – Leipzig Schalke – Dortmund Leverkusen – Frankfurt Mainz – Freiburg Wolfsburg – Augsburg Stuttgart – Hannover 31. Spieltag 20. bis 23. April Dortmund – Leverkusen Leipzig – Hoffenheim Köln – Schalke Gladbach – Wolfsburg Frankfurt – Berlin Augsburg – Mainz Hamburg – Freiburg Hannover – München Stuttgart – Bremen 32. Spieltag 27. bis 30. April München – Frankfurt Hoffenheim – Hannover Berlin – Augsburg Freiburg – Köln Bremen – Dortmund Schalke – Gladbach Leverkusen – Stuttgart Mainz – Leipzig Wolfsburg – Hamburg 33. Spieltag 5. Mai Dortmund – Mainz Leipzig – Wolfsburg Köln – München Bremen – Leverkusen Gladbach – Freiburg Frankfurt – Hamburg Augsburg – Schalke Hannover – Berlin Stuttgart – Hoffenheim 34. Spieltag 12. Mai München – Stuttgart Hoffenheim – Dortmund Berlin – Leipzig Freiburg – Augsburg Schalke – Frankfurt Leverkusen – Hannover Hamburg – Gladbach Mainz – Bremen Wolfsburg – Köln Die Spieltage 18 bis 27 sind fest terminiert. An den beiden letzten Spieltagen, 33 und 34, beginnen die Matches alle um 15.30 Uhr.