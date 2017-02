Foto: The Nation

BANGKOK: Die beiden Vereine Police United und BEC Tero Sasana haben fusioniert. Unter dem neuen Namen Police Tero FC wird der Verein in der Thai League 1 an den Punktespielen teilnehmen.

Nach dem Ende der Saison 2015 hatte sich Police mangels ausreichender Sponsoren aus dem Wettbewerb abgemeldet. Der neue Verein zog in das Boonyajinda Stadium um und hofft in dieser Saison in der Thai League 1 auf einen Platz unter den zehn besten Mannschaften.