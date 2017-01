Von: Redaktion DER FARANG | 03.01.17

SURAT THANI: Zahlreiche Ausländer erlitten bei der Vollmondparty auf der Insel Phangan Verbrennungen, als in der Neujahrsnacht kurz nach Mitternacht der pyrotechnische Schriftzug „Happy New Year 2017” zu Boden stürzte.

Es regnete Funken. In Panik stoben die feiernden und tanzenden Ausländer auseinander, versuchten der „Dusche mit brennenden Funken" zu entkommen, wie es die 20 Jahre alte britische Touristin Lucy Coyle der Nachrichtenagentur AFP beschrieb. „Es fühlte sich an, als würden Stifte am ganzen Körper stechen, alle versuchten herauszukommen." „Mein ganzer Körper wies Verbrennungen auf, ich fühlte Funken in meinem Gesicht, auf den Armen und Beinen“, berichtete Madison Reidy aus Neuseeland. „Meine Freundin fiel zu Boden, sie bekam viele Verbrennungen", sagte der 23-jährige Freddie Jacobs, ein weiterer britischer Tourist. Videos und Fotos von dem Unglück gingen in den ersten Stunden des neuen Jahres im Internet um die Welt. Die Polizei bestätigte den Vorfall, spielte aber Touristenberichte über Verletzungen und Massenpanik herunter.