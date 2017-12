Von: Redaktion DER FARANG | 09.12.17

Kommen Sie vorbei! CTA Gems bietet ein umfangreiches Sortiment an funkelnden Edel-, Halbedelsteinen und Mineralien an.

PATTAYA: Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, und der ein oder andere mag sich mit der Frage nach dem perfekten Geschenk quälen. CTA Gems in Pattaya schafft Abhilfe – warum seine Herzallerliebste nicht mal mit einem bezaubernden Edelstein oder einem Schmuck­unikat überraschen?

Seit dem Jahr 2015 betreibt Carolin Wiangwang das Juweliergeschäft CTA Gems, das sich direkt neben ihrem bekannten Übersetzungsbüro CTA Certified Translation Pattaya Co., Ltd., in der Soi Yumee befindet. Mit dem Schmuckgeschäft hat sich die Deutsche einen Kindheitstraum erfüllt. So interessierte sie sich bereits in früher Kindheit für Edelsteine. Und wenn sie mit leuchtenden Augen von Blauen Zirkonen aus Kambodscha, Saphiren aus Madagaskar oder vom funkelnden Grün brasilianischer Smaragde schwärmt, dann spürt jeder, der ihr zuhört, dass sie ihrer Faszination für die facettenreichen Farbedelsteine bis heute treu geblieben ist.

Individuelle Einzelstücke

​Das Sortiment von CTA Gems umfasst Edel- und Halbedelsteine sowie Mineralien. Das Angebot ist so umfangreich und mannigfaltig, dass eine Entscheidung für das richtige Steinchen nicht selten zur Qual der Wahl wird. Viele Kunden hingegen wissen ganz genau was sie wollen und bringen ihr Design zur Gestaltung eines Schmuckunikates gleich mit. Genau darin liegt auch die Stärke des Juwelierbetriebs: ob funkelnde Juwelen, welche sich die Kunden im Geschäft für ihre ganz persönliche Anfertigung aussuchen können oder handgefertigte Schmuckstücke nach Maß, bei CTA Gems wird jeder Wunsch erfüllt. So ist eine Unikat-Anfertigung vom Goldschmied nicht vergleichbar mit Schmuckstücken aus Serienfertigungen. Mit Begeisterung und Kreativität erhalten die Schmuckstücke eine individuelle Ausstrahlung aus Meisterhand.

Günstige Preise, hohe Qualität

Wegen ihrer im Vergleich zu anderen Juwelieren günstigen Preise, wird Carolin oft gefragt, ob es sich auch tatsächlich um echte Steine handeln würde. Die Antwort ist einfach: da viele Stufen des Zwischenhandels wegfallen, sind auch die Preisaufschläge geringer, was letztendlich dem Kunden zugutekommt. Auch mit den für sie arbeitenden Gold- und Silberschmieden steht die Hobby-Schmuckhändlerin im persönlichen Kontakt, weshalb Sonderwünsche zum attraktiven Preis kein Problem darstellen. Und ist das gewünschte Steinchen mal nicht im Laden erhältlich, kann Carolin dieses in Rekordzeit besorgen.

CTA Gems hat montags bis freitags von 11 bis 15 Uhr, und nach Vereinbarung geöffnet. Einen Einblick in das umfangreiche Angebot erhält man auf der Webseite www.cta-gems.com.