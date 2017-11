Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.17

CUXHAVEN (dpa) - Mehr als einen Tag nach der Schreckensfahrt eines Autos in eine Fußgängergruppe in Cuxhaven wollen die Ermittler den Fahrer und die Opfer befragen. «Ob der Beschuldigte Aussagen macht, wird sich am Anfang der Vernehmung zeigen», sagte Polizeisprecher Rainer Brenner am Montag. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl. Ein Haftrichter sollte noch am Nachmittag entscheiden, ob der Verdächtige in Untersuchungshaft kommt.

Der 29-Jährige soll am Sonntagmorgen vor einer Diskothek sechs Menschen angefahren und verletzt haben. Fünf von ihnen konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Zeugen hatten gesagt, dass der Mann den weißen Kleinwagen gezielt in die Gruppe gelenkt hat.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Asylbewerber aus der Stadt an der Nordseeküste. Ein politisches Motiv halten die Ermittler für eher unwahrscheinlich. Sie vermuten, dass der 29-Jährige zuvor in einen Streit in oder vor der Disco «Flair» verwickelt war. Deren Betreiber schrieben auf ihrer Facebook-Seite, dass es nach ihren Erkenntnissen keinen Konflikt in ihren Räumen gegeben habe.

Die Disco ist die, die am längsten in Cuxhaven geöffnet hat. «Sie war gerade dabei zu schließen», sagte Brenner. «Deshalb haben sich noch einige davor aufgehalten.» Nach der Tat krachte das Auto gegen einen Betonpoller. Passanten überwältigten den Fahrer und hielten ihn fest, bis die Polizei kam. Diese hat den Wagen sichergestellt.

Das Auto gehört nach Angaben der Ermittler nicht dem 29-Jährigen, sondern einem Halter aus dem Kreis Cuxhaven. «Es wird geprüft, wie der Beschuldigte an das Auto kommen konnte», sagte Brenner. Vor der Attacke auf die Fußgänger hatte er Alkohol getrunken. Wie viel, muss ein Bluttest zeigen. Das Ergebnis soll Ende der Woche vorliegen.