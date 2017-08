Von: Redaktion DER FARANG | 03.08.17

PHUKET: Über zehn Entertainment-Betriebe im Stadtbereich haben in einer Petition an den Gouverneur eine Verlängerung der Sperrstunde auf 3.30 Uhr gefordert.

Derzeit müssen Bars, Pubs und Discos um 2 Uhr schließen. Jirayus Songyos, Besitzer des Mix Pubs, sagte bei Überreichung der Bittschrift an den stellvertretenden Gouverneur Sanit Srivihok, Phuket sei ein Touristenzentrum und die Besucher wollten nachts ausreichend feiern. Die meisten Gäste kämen erst ab 23 Uhr, so dass den Entertainment-Betrieben nur wenige Stunden blieben, um Einnahmen zu erwirtschaften. Deshalb sollte die Sperrstunde bis 3.30 Uhr verlängert werden.

Jirayus sagte dem stellvertretenden Gouverneur zu, die Besitzer und Manager der Betriebe würden sich strikt an die Gesetze halten: kein Eingang für junge Frauen und Männer unter 20 Jahren und damit kein Alkoholausschank an Minderjährige; kein Drogenhandel, keine Prostitution und kein Menschenhandel in den Betrieben.

Sanit Srivihok sagte, die Petition werde an den Gouverneur und dann an den Innenminister weitergeleitet. Er machte aber deutlich, längere Öffnungszeiten könnten einen Anstieg der Kriminalität, von sozialen Probleme und des Drogenkonsums bedeuten.