Von: Redaktion DER FARANG | 29.04.18

Rücksichtslose Bebauungen der Fußwege in Jomtien durch die Behörden bringen einen Leser auf die Palme:

​Seit ein paar Wochen steht mitten auf dem Trottoir der Thappraya Road bei der Kreuzung mit der Thepprasit-Road ein Aircondition-Polizeihäuschen. Nun kommt man mit Kinderwagen oder Rollstuhl nicht mehr vorbei und muss auf die Straße ausweichen. Diese Aktion ist unverständlich, denn gleich daneben befindet sich seit Jahren ein polizeilicher Unterstand, der weit schmaler ist und das Trottoir nicht dermaßen stark blockiert. Eine solche Aircondition-Polizeistation gibt es auch an der Jomtien Second-Road gegenüber dem Rompho-Markt. Diese ist praktisch immer unbesetzt und verstellt ebenfalls den Fußgängern den Durchgang auf dem Bürgersteig. Im Zuge der Erneuerung der Jomtien-Strandpromenade wurde bei der Einmündung der Chaiyapruek-Straße ein Polizeiunterstand so stupide gebaut, dass der Durchgang auf dem Trottoir behindert ist, vor allem da noch etliche Masten genau dort im Weg stehen. Das gleiche Bild am Dongtan-Strand: Obwohl letztes Jahr bei den Bauarbeiten die Promenade verbreitert wurde, kann man vor dem Polizeiposten nicht mit einem Rollstuhl passieren. Auch beim Toilettenhäuschen einige Hundert Meter davon entfernt muss man das Trottoir verlassen um vorbeigehen zu können. Wahrlich Schildbürgerstreiche!

Walter Huber, Jomtien