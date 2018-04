TAK: Fünf Arbeiter aus Myanmar wurden getötet und weitere 30 teils schwer verletzt, als ihr Doppeldeckerbus am frühen Dienstag von der Fahrbahn abkam und in einem Graben umstürzte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht auf der Tak-Mae Sot Road im Dorf Mae Ta nahe der Grenze zu Myanmar. Alle 50 Fahrgäste waren Wanderarbeiter aus dem Nachbarland und wollten zu Songkran nach Hause fahren. Der in Bangkok zugelassene Doppeldecker prallte gegen Leitplanken aus Zement und landete anschließend im Straßengraben. Rettungstrupps mussten schweres Gerät einsetzen, um die im Fahrzeug eingeklemmten Fahrgäste zu befreien. Unter den 30 Verletzten sind laut Polizei fünf Schwerverletzte. Sie wurden in das Krankenhaus Somdejphrajaotaksin Maharaj in Tak gebracht.