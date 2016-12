Von: Redaktion DER FARANG | 15.12.16

PATTAYA: In der Nacht zum Mittwoch gegen 3.30 Uhr ist offenbar ein Barmädchen vor der Champion Bar am Markt Rompho in Jomtien entführt worden.

Die 27-jährige Freundin des Barmädchens berichtete der Polizei, es sei von fünf Männern in einen Van gezerrt worden. Dann seien die Entführer mit hohem Tempo geflüchtet. Die Polizei sperrte unverzüglich Straßen, doch der Van blieb verschwunden. Auf dem Minibus soll ein Sticker „School Bus“ geklebt haben, Zeugen wollen ein Bangkoker Kennzeichen erkannt haben, berichtet „Pattaya One News“. Nach Angaben der Freundin hatte das 30-jährige Barmädchen mit Namen Pao Probleme mit dem Barbesitzer. Sie soll ihm gesagt haben, sie wolle in der Bar aufhören. Daraufhin habe der Thai die Frau misshandelt.