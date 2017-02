Von: Redaktion DER FARANG | 28.02.17

PATTAYA: Sechs Menschen, darunter fünf Ausländer, wurden bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Soi 14 in die Second Road verletzt.

Laut der Polizei kam ein von einem Inder gelenkter Pick-up mit hohem Tempo aus der Nebenstraße auf die Second Road. Der Toyota-Truck stieß gegen einen Baht-Bus, das Taxi prallte gegen einen anderen Pick-up und landete in der Nit Beer Bar. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag gegen 5 Uhr in der Früh. Die fünf Ausländer und eine Thailänderin erlitten ein Schleudertrauma und mehrere Wunden. Sie wurden vor Ort versorgt und dann in ein Krankenhaus eingeliefert. „Pattaya News“ berichtet weiter, der indische Pick-up-Fahrer habe unter Alkoholeinfluss gestanden. Nach einem Alkoholtest nahmen Beamte ihn mit zur Wache.



Ein 44 Jahre alter Motorradtaxifahrer hatte den Zwischenfall beobachtet und merkte an, an der Einmündung der Soi 14 in die Second Road müssten Bodenschwellen geschaffen werden. Ausländer glaubten fälschlicherweise, Vorfahrt zu haben, und würden ohne anzuhalten in die Second Road einbiegen.