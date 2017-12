Von: Björn Jahner | 06.12.17

BANGKOK: Das Department of Land Transport (DLT) verschärft die Gesundheitsanforderungen für Führerscheinanwärter.

So soll neu Personen das Lenken eines Fahrzeugs untersagt werden, die an Epilepsie, hohem Blutdruck, Hirnschäden und Diabetes leiden oder einen Herzinfarkt hatten. Gemäß DLT-Generaldirektor Kamol Buranapong, wird das neue Gesetz in zwei bis drei Monaten in Kraft treten. Bisher hatte der Gesetzgeber lediglich fünf Krankheiten aufgeführt, bei denen die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen entfällt oder eingeschränkt ist: Elefantiasis, Tuberkulose, Lepra sowie Alkohol- und Drogensucht.