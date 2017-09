Von: Redaktion DER FARANG | 17.09.17

Ein Leserbrief zur Online-Nachricht „Samui Moon nun betoniert“:

Das ist halt die Moderne – ich habe noch Fotos von 1992 aus Chaweng (siehe Foto). Damals gab es noch keine betonierte Straße und bei jedem stärkeren Regen spülte es gelben Schlamm aus den höher gelegen Gebieten auf das, was man Straße nannte. Es dauerte oft Tage bis dann mal ein Straßenhobel kam und den Schlamm beiseite schob, bis es der nächste Regen zurückbrachte. An den Rändern wurden auf Hohlblocksteinen Bretter gelegt und dort turnte man dann von Lokal zu Lokal oder abends von Bar zu Bar. Die Fahrbahn glich einer Mondlandschaft und die „Krater“ standen immer voller gelber Brühe. Später wurde dann eine Abwasserleitung gelegt, deren Einläufe aber zu hoch gesetzt waren. Dazu kam noch, dass das Gefälle nicht stimmte. Am Amari-Hotel lief ständig dessen Abwasser aus der Kanalisation auf die Straße, auch das, was aus den Toiletten kam. Dementsprechend „muffelte“ es dort öfter unangenehm. Wer heute durch Chaweng geht, kann sich das nicht vorstellen, wie das mal aussah. In Lamai dagegen, war immer schon mehr Ordnung und Sauberkeit. Warum nun aber die Soi Samui Moon umgebaut wurde, erschließt sich mir nicht so richtig. So wie sie war, so war sie doch ok – oder?

Jörg Winkler

