Frosteinbruch auf Thailands höchstem Berg

Von: Redaktion DER FARANG | 02.12.17

CHIANG MAI: Frost hat wie von Zauberhand auf dem Doi Inthanon Bäume und Sträucher in ein glitzerndes Weiss getaucht.

Am Freitagmorgen wurden auf dem mit 2.565 Metern höchsten Berg Thailands gerade Mal drei Grad gemessen. Tausende Touristen kommen jeden Tag, besonders in den Morgenstunden, auf den Doi Inthanon, um das weiße Naturschauspiel zu bewundern und Fotos zu schießen. Laut dem Direktor des Nationalparks Doi Inthanon, Rung Hiranwong, wurden am Freitagmorgen am Aussichtspunkt Kiew Maeparn 3 Grad und am Parkbüro 11 Grad gemessen. Im November hatten 23.255 Touristen den Nationalpark besucht.