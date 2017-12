Von: Michael Lenz | 23.12.17

BANGKOK: „Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder...“ – so beginnt eines der populärsten Weihnachtslieder. In diesem Dezember könnte man in Thailand das Lied mit „In diesem Jahre wieder...“ beginnen lassen. Vor einem Jahr war Thailand in tiefer Trauer um den am 13. Oktober 2016 verstorbenen König Bhumibol. Shopping Malls verzichteten aus tiefem Respekt vor dem geliebten Monarchen auf üppige Weihnachtsdekorationen und die ökumenische Nikolausfeier musste aus dem Garten des Pfarrhauses der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in den von hohen Mauern umgebenen Hof der evangelischen Gemeinde verlegt werden.

Same, same...

Weihnachten 2017 ist wieder „same, same“. Die Konsumtempel entlang der Sukhumvit Road wetteifern um die prachtvollste Weihnachtsdekoration, aus den Lautsprechern der Malls plärrt „Jingle Bells“ und der Nikolaus kam in den wunderschönen Garten des katholischen Pfarrhauses in der Sukhumvit Soi 20.

Pfarrer Jörg Dunsbach kleidet seinen evangelischen Kollegen Carsten Körber als Bischof Nikolaus von Myra ein.

Die ökumenische Nikolausfeier war doppelt andersrum. Um den Kindern in launiger Abgrenzung zum rauschebärtigen Ho-Ho-Ho-Geschenkeopa den wahren Nikolaus nahezubringen, der im 4. Jahrhundert Bischof von Myra war, kleidet der katholische Pfarrer Dunsbach langsam und mit vielen Erklärungen seinen evangelischen Kollegen Carsten Körber mit Albe, Zingulum, Stola, Casel, Mitra und Hirtenstab zum Bischof ein. Salopp ausgedrückt, Katechese durch „Striptease verkehrt“.

...aber andersrum

Weil die Musikanten, die die Weihnachtslieder live begleiten sollten, mit fast einer Stunde Verspätung anrückten, weil sie offenbar noch nicht mitbekommen hatten, dass es in Bangkok zu Verkehrsstaus kommen kann, wurde kurzerhand das Programm der Feier umgedreht. Die Plätzchen, Christstollen und Würstchen vom Grill wurden vor der Feier schon freigegeben. Die 110 Erwachsenen und 60 Kinder – eine Rekordzahl – freute das sehr.

Volles Haus, oder besser voller Garten beim schönen Weihnachtsmarkt des Goethe-Instituts.

Jede Menge Besucher machten auch den deutschen Weihnachtsmarkt im Garten des Goethe-Instituts an dem zweiten Adventswochenende zu einem vollen Erfolg. In langen Schlangen warteten die Besucher an den mit völlig überforderten ehrenamtlichen Helfern besetzten Ständen, um einen Glühwein, eine Currywurst oder einen Chrisstollen zu ergattern.

Die Anwohner der Soi Goethe waren angesichts der Unmengen von Autos an diesem Wochenende alles andere als froh und munter. Die enge, gewundene Gasse verbindet die Soi Ngam Dupli und die Sathorn Soi 1 und da die Autos von beiden Seiten in die Soi fuhren blockierten sie sich gegenseitig und für eine Weile ging es weder vor noch zurück.

Froh und munter

Neben kulinarischen Leckereien war auch für ein buntes Rahmenprogramm gesorgt. Nipatchanok Natpinitch zum Beispiel hielt einen leckeren Vortrag über die Geschichte und die Vielfalt der thailändischen Küche. Fehlanzeige herrscht allerdings bei einem typischen Weihnachtsessen einheimischer Christen. „Weihnachten wird bei uns nicht zu Hause im Kreis der Familie gefeiert. Man geht zum Essen mit Familie und Freunden ins Restaurant und isst, was auf der Karte steht“, erzählt die buddhistische Dozentin für thailändische Koch- und Esskultur der Suan-Dusit-Universität. Da schimmere bei den Christen die buddhistische Tradition Thailands durch: „Möglichst viele üppig zu bewirten bringt gutes Karma.“ In diesem Sinne, allen Fans des FARANG eine frohe Weihnacht und ein gutes neues Karma-Jahr.