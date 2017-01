Von: Redaktion DER FARANG | 27.01.17

SURAT THANI: Weil ihn seine thailändische Freundin verlassen hatte, setzte ein 65 Jahre alter Australier in seinem gemieteten Haus Bett und Sofa in Brand – am australischen Nationalfeiertag.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Ausländer mit einem großen Küchenmesser in der Hand am Tor. Wenig später legte er das Messer nieder. Seine herbeieilende Ex-Freundin sagte der Polizei, sie habe mit dem Australier fünf Jahre zusammengelebt. Nachdem sie ihre beiden Söhne zu sich geholt hatte, habe es ständig Streit gegeben. Laut „Khaosod“ soll der Australier einen Sohn mit dem Tod bedroht haben. Weil sie um ihr Leben fürchtete, hatte die 40-Jährige mit ihren Söhnen das Haus verlassen. Der Ausländer müsse unter Stress gestanden haben, als er Bett und Sofa in Brand steckte, um das Haus niederzubrennen, glaubt die Thai.