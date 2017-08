HANOI: Hunderte Kinder in Nordvietnam lernen durch eine Initiative der vietnamesischen Caritas schwimmen.

Mit den Schwimmkursen wolle die Caritas der hohen Zahl von Todesfällen unter Kindern durch ertrinken entgegenwirken, sagte Mary Nguyen Thi Lien, Mitarbeiterin der katholischen Hilfsorganisation, gegenüber dem asiatisch-katholischen Nachrichtendienst Union of Catholic Asian News (UCAN). In weniger als der Hälfte der 63 Provinzen Vietnams gibt es staatliche Schwimmkurse für Kinder. Ertrinken ist laut Daten der Weltgesundheitsorganisation in Vietnam eine der Haupttodesursachen von Kindern im Alter zwischen einem Jahr und vierzehn Jahren.