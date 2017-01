Von: Redaktion DER FARANG | 06.01.17

PATTAYA/HUA HIN Die Fregatte HTMS Kraburi und ein Patrouillenboot der Marineverwaltung haben die Fähre Pattaya-Hua Hin am Donnerstag auf ihrer Fahrt vom Hafen Bali Hai in Pattaya nach Hua Hin begleitet.

Die Fregatte hatte nach Angaben der Marine die Order, den Katamaran zu schützen, wegen der aufgewühlten See notfalls für die Sicherheit der Fahrgäste zu sorgen. Das Schiff sollte in ständigem Kontakt zur Fähre stehen, die nach zweieinhalb Stunden am Fischmarktanleger in Hua Hin festmachte. Der Katamaran ist von der Wetterlage weit mehr abhängig, als andere Schiffe. Am letzten Sonntag (1. Januar) sollte die Personenfähre morgens zu ihrer Premierenfahrt nach Hua Hin starten. Doch das Wetter machte dem Kapitän und den bereits im Schiff sitzenden 200 Fahrgästen einen Strich durch die Rechnung.

Die „Royal One“ widersteht nur bis zu zwei Meter hohen Wellen. Und weil Meteorologen für den Golf von Thailand weiter eine stürmische See mit bis zu vier Meter hohen Wellen voraussagten, hatte der Katamaran Hua Hin bis zum Mittwoch nicht erreicht. Bis zum 15. Januar einschließlich ist die Fahrt von Pattaya nach Hua Hin und von dort nach Pattaya kostenlos. Am 11. Januar läuft das Schiff nicht aus, an dem Tag soll es gewartet und für den offiziellen Start des Betriebs am 12. Januar hergerichtet werden. Künftige Fahrgäste der Fähre Pattaya-Hua Hin sollten sich daran gewöhnen, dass die „Royal One“ bei widrigen Witterungsverhältnissen am gebuchten Tag nicht ausläuft