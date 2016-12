Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 21.12.16

PATTAYA: Zum elften Mal wird vom 23. bis 26. Februar 2017 das Frauen-Golfturnier Honda LPGA Thailand ausgetragen.

Auf dem Old Course des Siam Country Club Pattaya schlagen die weltweit besten Spielerinnen auf. Es geht um ein Preisgeld von 1,6 Millionen US-Dollar. In diesem Jahr siegte die Amerikanerin Lexi Thompson mit 268 Schlägen vor Chun In-Gee aus Südkoreas (274) sowie Je Jessica Korda aus den USA und Amy Yang aus Südkorea (beide 275).