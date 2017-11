Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.17

Foto: The Nation

KALASIN: Eine 37-jährige Frau aus Kalasin in der Nordostregion Thailands, wurde am Mittwochmorgen auf einem Markt festgenommen, als sie probierte, Falschgeld in Umlauf zu bringen.

Polizeibeamte nahmen die Beschuldigte gegen 8.30 Uhr fest, als sie auf einem Lebensmittelmarkt im Kreis Kham Muang einkaufte. Ein Händler alarmierte die Polizei, nachdem sie Waren im Wert von 250 Baht mit einem gefälschten 1.000-Baht-Schein bezahlte. Die Polizei stellte acht weitere 1.000-Baht-Blüten bei ihr sicher. Sie gestand, dass sie das Falschgeld von einem jüngeren Freund bekommen hatte.

Die Beamten vermuten, dass sie Teil einer kriminellen Bande ist, die gefälschte Banknoten druckt und in Umlauf bringt. Die Ermittlungen der Polizei in diesem Fall dauern an.