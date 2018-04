KHON KAEN: Ein herunterhängendes Kabel hat eine 40 Jahre alte Motorradfahrerin offenbar erwürgt.

Laut dem diensthabenden Polizeiinspektor Singha Hong-on war es ein schmales, scharfes Glasfaserkabel, das mit schwarzem Plastik umwickelt war. Das Unglück ereignete sich am Mittwoch gegen 17 Uhr vor der Schule Khon Kaen Nakhon. Die Frau fuhr mit ihrem Motorrad gegen das Kabel, das sich um ihren Nacken wickelte. Sie stürzte mit ihrem Fahrzeug zu Boden. Für die Frau kam jede ärztliche Hilfe zu spät. Die Polizei will jetzt ermitteln, welches Unternehmen dieses Kabel gezogen hatte und warum es zu Boden fiel. Nach einem Bericht der „Nation“ will die älteste Tochter der verunglückten Frau so lange kämpfen, bis der Schuldige für den Tod ihrer Mutter gefunden ist.