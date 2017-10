Von: Redaktion DER FARANG | 21.10.17

BANGKOK/CHIANG MAI: Bei seiner Ankunft mit der Qatar Airways Flug QR 826 von Doha auf dem Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi nahm die Polizei am Donnerstag einen Franzosen fest, der Nacktfotos seiner ehemaligen thailändischen Freundin auf deren Facebookseite platziert hatte.

Gegen den 34-jährigen Mann lag ein Haftbefehl des Gerichts in Chiang Mai vor. Deshalb wurde der Franzose umgehend zur Polizeistation in Chiang Mai gebracht. Er soll wegen Verletzung des Computer Crime Act angeklagt werden, weil er pornographische Fotos online gestellt und diese somit der Öffentlichkeit sichtbar gemacht hatte. Einige Fotos soll er zudem manipuliert haben.

Major Anon Cherdchutrakulthoing, Inspektor der Polizeiwache Chiang Mai, zufolge war der Franzose im Mai nach Chiang Mai gekommen. Er traf eine Thai und lebte mit ihr zusammen in einem Apartment. Als die Frau die Beziehung beendete, wurde er wütend. Er wollte sich rächen und stellte Nacktfotos von der Frau auf deren Facebookaccount. Der Franzose kehrte in sein Heimatland zurück, doch die Polizei erfuhr, dass er am Donnerstag in Bangkok eintreffen würde.