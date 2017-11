Von: Redaktion DER FARANG | 25.11.17

UTHAI THANI: Ein Franzose und seine thailändische Frau haben mit einer Überdosis Drogen den Freitod gesucht.

Die Polizei fand den 46 Jahre alten Ausländer und die 26 Jahre alte Thai eng beieinander liegend in deren Unterkunft. Beide haben einen Abschiedsbrief hinterlassen. Der Franzose schrieb, sein Vater habe lange Zeit kein Geld mehr geschickt, jetzt habe er kein Geld mehr. Die Frau berichtete von ihrer großen Liebe zu ihrem Mann. Sie hätten es im Leben nicht einfach gehabt. Sie würde ihn ewig lieben, sie würden ewig Seelenverwandte sein, heißt es bei „Thai Rath“. Das Paar war seit acht Jahren verheiratet. Nach Angaben der Polizei des Bezirks Ban Rai soll das Paar bereits fünf Tage vor dem Auffinden der Leichen gestorben sein. Die Beamten fanden in der Unterkunft Antidepressiva und eine Terminvereinbarung bei einem Arzt für psychische Probleme. Die Polizei ordnete eine Obduktion der Leichen an.