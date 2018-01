Von: Redaktion DER FARANG | 22.01.18

TAK: Die Immigrationspolizei hat einen Franzosen und eine Thai unter dem Verdacht festgenommen, einen Italiener ermordet zu haben.

Die zerstückelte Leiche des 61-Jährigen wurde am letzten Freitag in einem Gebüsch am Stausee Bung Na Rang in der Provinz Phichit gefunden. Neben der Leiche lag ein verbranntes Gepäckstück, mit dem offenbar der Tote transportiert worden war. Dorfbewohner hatten das Feuer und ein schwarzes Auto bei hoher Geschwindigkeit bemerkt und die Polizei alarmiert. Bei Durchsuchung eines der Thai gehörenden Hauses fanden die Ermittler Blutspuren und weitere Beweise für das Kapitalverbrechen. Am Sonntag, so berichtet „Penkhao“ weiter, wurden der Franzose und die thailändische Frau in Mae Sot festgenommen. Die Frau soll die Ehefrau des getöteten Italieners sein.