Franzose soll Britin vergewaltigt haben

KOH TAO: Die Polizei hat einen 26 Jahre alten Mann verhaftet, der sich als französischer Polizist ausgegeben hatte und eine 18-jährige Britin vergewaltigt haben soll.

Der Ausländer bestreitet die Tat und gab an, der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich abgelaufen. Wie „Daily News“ berichtet, wurde der mutmaßliche Täter am Sonntag in Phuket verhaftet, nachdem er auf Koh Tao sein Hotelzimmer verlassen hatte. Die 18-Jährige war am letzten Mittwochabend mit einer Frau und deren türkischen Freund ausgegangen und hatte den verdächtigen Mann getroffen. Sie glaubt, sie sei von dem Mann unter Drogen gesetzt worden.

Sie wachte am nächsten Morgen in einem Hotelzimmer auf, neben ihr lag ein farbiger Mann in Boxershorts. Sie war nur mit einem T-Shirt bekleidet. Der Mann streichelte ihre Genitalien. Die Britin fühlte Schmerzen in ihrem Genitalbereich. Sie zog sich schnell in der Toilette an, wo sie eine Nachricht an eine Freundin in Großbritannien schickte. Sie sei von einem Schwarzen vergewaltigt worden. Dann verließ sie das Hotelzimmer und rief ihre Mutter an, die die britische Botschaft kontaktierte. Die Polizei in Koh Tao wurde alarmiert, und die Frau wurde im Krankenhaus Koh Tao untersucht. Der Ausländer gab bei der Polizei zu Protokoll, er habe den Teenager getroffen und sie hätten sich gut verstanden. Später seien sie auf sein Zimmer gegangen, und dort habe es einvernehmlichen Sex gegeben. Er sei ein französischer Polizist auf Urlaub in Thailand.