Von: Redaktion DER FARANG | 14.08.17

PHUKET: Nach dem Tod eines 72-jährigen Franzosen ermittelt die Polizei in alle Richtungen.

Der Ausländer war in seinem zweistöckigen Haus im Bezirk Rawai tot aufgefunden worden. Er lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Bett. An seinem linken Handgelenk war ein tiefer Schnitt, der Flur war voller Blut. Neben der Leiche lag ein Messer. Sie wurde in das Hospital Vachira Phuket zur Obduktion gebracht. Obwohl alle Spuren auf einen Suizid hinweisen, hat die Polizei nach Angaben von Leutnant Chanat Hongsitthichaikul von der Polizei Chalong weiterreichende Ermittlungen aufgenommen.