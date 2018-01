Von: Redaktion DER FARANG | 08.01.18

BANGKOK: Ein Franzose hat auf dem Flughafen Suvarnabhumi einem ägyptischen Passagier 10.170 US-Dollar gestohlen.

Er wurde am Sonntagmorgen in einem Bangkoker Hotel festgenommen. Der ägyptische Tourist hatte seine Tasche bei einem Geschäft im zweiten Geschoss abgestellt und beim Weitergehen vergessen. Als er kurz darauf zurückkam, vermisste er in seinem Gepäck das Bargeld. Die Flughafenpolizei wertete Überwachungskameras aus und sah, wie der 33 Jahre alte Franzose in die Tasche des Ägypters griff. Die Beamten konnten den Mann identifizieren und sein Hotel ausfindig machen. Der Dieb war noch im Besitz von 9.200 US-Dollar. Laut Polizei hat der Ausländer die Tat gestanden.