Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.18

PHICHIT: Die Polizei hat den gesuchten Franzosen festgenommen, der einen 61 Jahre alten Italiener getötet haben soll.

Nach einem Bericht von „Thai Rath“ wurde der Franzose am Sonntag im Dschungel im Grenzgebiet Tak-Kamphaeng Phet verhaftet. Dort lebte der Franzose in einem Zelt, daneben stand ein Toyota Yaris. Von dessen Freundin und Witwe des Opfers, einer 38-jährigen Thai, fehlt weiter jede Spur. Dem Paar wird vorgeworfen, den Italiener getötet, die Leiche zerstückelt und angezündet zu haben. Die Leiche wurde am 19. Januar im Bezirk Bueng Nang Rang gefunden. Die Polizei hat Fotos einer Überwachungskamera veröffentlicht. Darauf stehen der Franzose und seine Freundin vor einem Telefonhäuschen in der Provinz Tak. Die Polizei ist sich sicher, die Thai bald aufzuspüren.