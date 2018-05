CHIANG MAI: Die Polizei hat am Samstagmorgen ein französisches Paar festgenommen, das am letzten Freitag in einem Büro ein iPhone gestohlen haben soll.

Die Geschäftsfrau hatte über den Diebstahl auf Facebook berichtet und 5.000 Baht für die Wiederbeschaffung des Handys ausgesetzt. Nach ihren Angaben hatte das Paar das Büro betreten und darum gebeten, auf die Toilette gehen zu dürfen. Eine Mitarbeiterin hatte auf einem Sofa ihr iPhone liegenlassen und war in einen anderen Raum gegangen. Als sie wiederkam, war das Handy verschwunden. Der Mann soll es an sich genommen haben. Die Polizei wertete die Überwachungskameras aus und konnte über die App „Find My iPhone“ den Standort des gestohlenen Handys ausfindig machen. Zehn Minuten bevor das Flugzeug der beiden Franzosen startete, wurde das Paar auf dem Flughafen Chiang Mai festgenommen. Nach Angaben von „Sanook“ sollen die Franzosen Lehrer und in den 50er Jahren sein. Sie verweigerten jede Aussage und wollten nur mit Mitarbeitern der Botschaft sprechen.