Von: Redaktion DER FARANG | 02.01.17

PRACHINBURI: Eine 41 Jahre alte Französin wurde am Neujahrstag im Nationalpark Khao Yai von einem Krokodil gebissen.

Die Urlauberin und ihr Mann hatten in der Nähe des Wasserfalls Haew Suwat „Selfies“ mit dem Tier machen wollen. Dabei rutschte die Frau aus und wurde von dem Tier am linken Bein verletzt. Mitarbeiter des Nationalparks brachten die Ausländerin in ein Krankenhaus. Laut den Behörden ist die Verletzung nicht schwerwiegend. In der Nähe des Wasserfalls halten sich in einem Bach zwei Krokodile auf. Schilder weisen auf Englisch und Thai auf die Gefahr hin. Die Nationalparkverwaltung appelliert an Besucher, auf den ausgeschilderten Pfaden zu bleiben