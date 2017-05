Von: Redaktion DER FARANG | 18.05.17

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Am Frankfurter Flughafen wird die Startbahn West saniert, was zu Verspätungen führen kann.

Zu Beginn der Himmelfahrtswoche (22.-26. Mai) wird zunächst ein Teilstück der 4.000 Meter langen Startbahn mit einer neuen Decke versehen, wie der Betreiber Fraport am Mittwoch mitteilte. Auf der übrigen Piste können bis einschließlich Mittwoch noch die kleineren, zweistrahligen Jets starten. Am Donnerstag und Freitag wird die Bahn dann komplett gesperrt und ihre Oberfläche erneuert. Fraport kündigte vereinzelte Verspätungen und Flugstreichungen an. Man habe gemeinsam mit der Flugsicherung extra eine Woche identifiziert, in der es weniger Flugverkehr als sonst gebe..