Von: Redaktion DER FARANG | 01.03.17

FRANKFURT/MAIN/LOTTE (dpa) - Eintracht Frankfurt steht dank eines glücklichen 1:0-Sieges gegen Arminia Bielefeld erstmals seit zehn Jahren wieder im Halbfinale des DFB-Pokals. Borussia Dortmund muss hingegen nochmals zum pikanten Duell David gegen Goliath nach Lotte reisen. Die Partie bei den Sportfreunden aus der dritten Liga musste am Dienstagabend wegen der schlechten Platzverhältnisse nach starkem Schneefall kurzfristig abgesagt worden.

«Ich stehe mit meinem Namen für die Gesundheit der Spieler und kann es nicht verantworten, hier anzupfeifen», sagte FIFA-Schiedsrichter Felix Brych. Wann die Partie nachgeholt wird, soll am Mittwoch entschieden werden. Spekuliert wurde bereits über den 14. März.

Die Frankfurter können hingegen schon für das Halbfinale planen. Nach dem mühsamen Erfolg gegen den Zweitligisten aus Bielefeld stand der sportliche Erfolg aber nicht im Vordergrund. Verteidiger Marco Russ stand erstmals seit seiner Krebserkrankung im vergangenen Jahr wieder im Kader und wurde unter frenetischem Jubel der Fans in der Nachspielzeit eingewechselt. «Das war ein sehr emotionaler Moment für mich. Es war eine lange Zeit, eine harte Zeit», sagte der Abwehrmann.

Das entscheidende Tor in einem mäßigem Spiel erzielte Danny Blum in der 6. Minute für die Eintracht, die in der Bundesliga zuletzt drei Spiele in Serie ohne eigenen Treffer verloren hatte.

Ob das Dortmunder Nachholspiel überhaupt in Lotte stattfinden kann, war allerdings vorerst unklar. «Kein Vorwurf an Lotte, aber wenn man den Rasen über Monate hinweg gesehen hat, muss man sagen, dass der Rasen kaputt ist und das auch in den nächsten Wochen nicht besser wird», sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Der Rasen in dem 10.059 Zuschauer fassenden Frimo Stadion war schon zuvor stark beschädigt. Offenbar würde der BVB ungern in der Provinz-Arena spielen.

Die beiden weiteren Viertelfinals finden am Mittwoch statt. Der Hamburger SV empfängt Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr). Anschließend fordert Schalke 04 den Titelverteidiger Bayern München in der Allianz Arena. Nach der Top-Partie lost Matthias Sammer die Halbfinalpaarungen aus. Die Vorschlussrunde findet am 25. und 26. April statt. Der Pokalsieger 2017 wird am 27. Mai im Berliner Olympiastadion gekürt.