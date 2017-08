Von: Redaktion DER FARANG | 24.08.17

WIEN (dpa) - Die rechte FPÖ will im Fall einer Regierungsbeteiligung in Österreich keine neuen Steuern. Es werde mit der Partei keine Reichen-, Erbschafts- oder Maschinensteuern geben, kündigte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Mittwoch bei der Vorlage seines Wirtschaftsprogramms an. «Wir haben kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem.» Damit ist die FPÖ in diesem Punkt auf Kollisionskurs zu den Sozialdemokraten, die eine Erbschaftssteuer zur Finanzierung eines Pflegefonds einführen wollen. Ähnlich wie die konservative ÖVP unter Parteichef Sebastian Kurz sieht die FPÖ eine mögliche Steuerentlastung im Volumen von zwölf Milliarden Euro und tritt für eine umfassende Entbürokratisierung ein.

Knapp zwei Monate vor der Nationalratswahl machten die Rechtspopulisten klar, dass sie nicht um jeden Preis als Bündnispartner zu haben wären. «Die Regierungsverhandlungen mit der FPÖ werden für SPÖ und ÖVP kein Spaziergang. Wir wissen genau, was wir wollen; es wird nicht so werden wie im Jahr 2000, wir werden nicht um jeden Preis in eine Regierung gehen», sagte FPÖ-Vize Norbert Hofer. Die FPÖ wolle Österreich «grundlegend verändern». Im Jahr 2000 hatte die FPÖ eine Koalition mit der ÖVP gebildet, erlitt in den Folgejahren aber massive Stimmenverluste.