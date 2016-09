SINGAPUR (dpa) - Weltmeister-Rennstall Mercedes hat seine Mitarbeiter für das Grand-Prix-Wochenende in Singapur für die möglichen Gefahren des Zika-Virus sensibilisiert.

«Das Team hat uns alle informiert, was wir an Vorsichtsmaßnahmen treffen sollten. Ich bin dem gefolgt, was sie gesagt haben, und habe zum Beispiel Moskito-Spray aufgetragen», sagte Formel-1-Pilot Nico Rosberg am Donnerstag. Das Zika-Virus wird in den meisten Fällen von bestimmten Mücken übertragen. Es hat sich unter anderem auch nach Singapur ausgebreitet..