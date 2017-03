BANGKOK: Nok Air bietet ihr „Fly & Ride“-Angebot, bei dem ein Transfer vom Flughafen zu einer nahegelegenen Destination per Bus inbegriffen ist, ab sofort auch zweimal täglich von Bangkok nach That Phanom in der Nordostprovinz Nakhon Phanom an.

Flug DD 9514 startet am Don Mueang Airport in Bangkok um 10.05 Uhr , Flug DD 9520 um 17.40 Uhr , der Flughafen Nakhon Phanom ist um 11.15 Uhr und 19 Uhr erreicht. Von dort aus geht es um 11.55 Uhr und 19.30 Uhr weiter mit dem Bus nach That Phanom, die Fahrtzeit beträgt eine Stunde.



Zurück zum Flughafen Nakhon Phanom geht es ab dem Büro der Sweet Home Travel Guide Ltd. um 9.45 Uhr und 17.30 Uhr. Flug DD 9515 startet um 11.45 Uhr und Flug DD 9521 um 19.30 Uhr, der Don Mueang Airport ist um 12.55 Uhr und 20.45 Uhr erreicht.

That Phanom ist bekannt für das Wat Phra That Phanom, eine der bedeutendsten und am höchsten angesehenen buddhistischen Tempelanlagen im Isaan. In ihrem Inneren soll sich eine Reliquie Buddhas (ein Schlüsselbein) befinden. Infos: goo.gl/VaWPvK.