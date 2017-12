Von: Redaktion DER FARANG | 07.12.17

Foto: The Nation

NAKHON SI THAMMARAT: Auf einer überschwemmten Straße im Bezirk Si Chon rissen die Fluten einen Bus von der Fahrbahn.

Das Fahrzeug kam am späten Dienstagabend von der Straße ab und legte sich auf die Seite. Nach dem Unfall wurden zwei Frauen im Alter von 63 und 68 Jahren vermisst. Am Mittwochmorgen wurden sie 300 Meter von der Unfallstelle tot entdeckt. Sie waren offensichtlich ertrunken. Der Bus hatte Bewohner aus dem Bezirk Tha Chana von Surat Thani zu einer Beerdigung nach Nakhon Si Thammarat gebracht. Auf der Rückfahrt geschah das Unglück. Polizei, Soldaten und Rettungsteam bargen 50 Menschen aus dem Bus und brachten sie zu einer Halle in Si Chon. Dort wurden die übermüdeten und nassen Fahrgäste betreut und von einem Arzt untersucht.