Von: Redaktion DER FARANG | 09.08.17

Foto: epa/Colombian Ministry Of Defense

BOGOTA (dpa) - Nach Angaben der kolumbianischen Luftwaffe sind am Dienstag drei unbekannte Flugzeuge illegal in den Luftraum des südamerikanischen Landes eingedrungen.

Zwei hätten die Richtung geändert, eines sei von Kampflugzeugen begleitet, zum Landen gezwungen und «neutralisiert» worden, teilte die Luftwaffe über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Vorfall habe sich an der Pazifikküste im Department Cauca ereignet. Veröffentlichte Bilder zeigten ein brennendes Kleinflugzeug an einem Strandabschnitt, es handelte sich wohl um ein ziviles Flugzeug. In der Region gibt es viel Kokainhandel, Drogen werden oft mit Flugzeugen transportiert..