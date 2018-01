Flugzeug stürzt in Südwestchina ab

PEKING (dpa) - Ein Flugzeug ist in Südwestchina abgestürzt.

Erkenntnisse über mögliche Tote und Verletzte gab es zunächst noch nicht, wie die chinesische Zeitung «Xinjingbao» am Montag unter Berufung auf die Behörden im Kreis Suiyang in der Provinz Guizhou berichtete. Nach unbestätigten Berichten soll es sich möglicherweise um ein Militärflugzeug handeln. Auch wie viele Menschen an Bord waren, war noch unklar.