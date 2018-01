Foto: The Nation

BANGKOK: Die Leitung des Don Mueang Airport fordert Passagiere auf, bis zum 11. Januar den Flughafen zwei bis drei Stunden vor Flugantritt aufzusuchen, da es aufgrund der Proben für die Flugshow der Königlich Thailändischen Luftwaffe am nationalen Kindertag (Samstag, 13. Januar) zu Flugverschiebungen kommt.

So werden alle Starts- und Landungen am Mittwoch, 10. Januar von 11.20 Uhr bis 11.50 Uhr sowie am Donnerstag, 11. Januar von 8.15 Uhr bis 9.05 Uhr und 14.30 Uhr bis 14.50 Uhr ausgesetzt. Weitere Auskünfte erteilt die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Flughafens unter der Rufnummer 02-535.1192.