Von: Redaktion DER FARANG | 10.12.17

NAKHON SI THAMMARAT: Am Sonntag wird der Flughafen in Nakhon Sri Thammarat wieder für den Flugverkehr geöffnet.

Der Airport war am letzten Donnerstag geschlossen worden, weil die Landebahn und die Parkflächen unter Wasser standen. Seit Samstag sind die Rollbahnen trocken, es wurden Schäden ausgebessert. Der erste Flug ist für 7 Uhr geplant.

Bei dem verheerenden Hochwasser im Süden des Landes sind mindesten 22 Menschen ums Leben gekommen. In elf Provinzen trafen die Überschwemmungen 502.158 Familien oder 900.000 Menschen, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Samstag mit. Während in Krabi, Satun, Yala und Narathiwat die Fluten zurückgehen, leiden die Menschen in sieben Provinzen weiterhin unter starkem Hochwasser: Phatthalung, Chumphon, Surat Thani, Songkhla, Trang, Pattani und Nakhon Si Thammarat.