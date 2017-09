Von: Redaktion DER FARANG | 22.09.17

BANGKOK: 13 ehemalige Mitglieder der People’s Alliance for Democracy (PAD) müssen nach dem Urteilsspruch des Obersten Gerichts an den Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) eine Entschädigung von 522 Millionen Baht zahlen, weil sie damals Demonstrationen zur Schließung der Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang angeführt hatten.

Das Oberste Gericht bestätigte damit am Donnerstag die Urteile eines Straf- und Berufungsgerichts. Die sogenannten Gelbhemden hielten Ende 2008 bei ihren Protesten gegen die Regierung des damaligen Ministerpräsidenten Somchai Wongsawat mehrere Tage die beiden Airports besetzt. Der Luftverkehr von und ab Thailand brach zusammen, Urlauber und Geschäftsleute mussten tagelang auf ihren Flug warten. Airlines nutzten den Ausweichflughafen U-Tapao bei Pattaya. Zur gemeinsamen Zahlung der 522 Millionen Baht plus 7,5-Prozent Zinsen ab dem 3. Dezember 2008 verurteilt wurden neben den damals führenden PAD-Mitgliedern Chamlong Srimuang und Sondhi Limthongkul, Chaiwat Sinsuwong, Pibhop Dhongchai , Suriyasai Katasila, Somsak Kosaisuk, Somkiart Pongpaiboon, Amorn Amornrattananont, Saranyu Wongkrachang, Samran Rodpetch, Sirichai Mai-ngarm, Maleerat Kaewka und Therdpoom Jaidee.