CHIANG MAI: Um die Zahl der Verkehrsunfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit zu senken, will das Lokalbüro des Amts für Katastrophenschutz- und Hilfe (DDPM) in Chiang Mai Radargeräte zur Geschwindigkeitsmessung einsetzen.

Flitzer-Blitzer sollen laut Thana Nuawplod, Management-Leiter des DDPM-Büros in Chiang Mai, nicht nur im Stadtgebiet, sondern auch außerhalb geschlossener Ortschaften zum Einsatz kommen.



Wer mit überhöhter Geschwindigkeit in die Radarfalle gerät, erhält auf dem Postweg einen Bußgeldbescheid zugestellt, der innerhalb von 15 Tagen beglichen werden muss. Wiederholungstäter im Bereich der Geschwindigkeitsüberschreitung, sollen zudem mit einer Erhöhung der Kraftfahrzeugsteuer zur Vernunft gebracht werden, die bei jedem festgestellten Geschwindigkeitsvergehen weiter angehoben werden soll.



Zusätzlich zu den Radargeräten, sollen für Touristen an fünf Standorten Servicezentren eingerichtet werden, in denen sie Hilfe bei Verkehrsunfällen oder Pannen und zusätzlich bei Verkehrsdelikten erhalten. Diese werden in Suthep, Rin Khum, Inthanon, Ang Khang und auf der Bergstraße Mon Jam errichtet.