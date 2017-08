Von: Redaktion DER FARANG | 10.08.17

PATTAYA: Polizisten des Touristenzentrums müssen einmal in der Woche zu einem Fitnesstraining antreten.

Die von Polizeichef Apichai Krobpetch angeordneten Übungen sollen die Beamten für ihren täglichen Dienst fit machen. Ihre Leistungsfähigkeit würde gestärkt und ihre Lebensqualität verbessert, sagte Apichai. Das erste Fitnesstraining fand am letzten Mittwoch statt, weitere sind künftig jeden Mittwoch ab 16.30 Uhr auf dem Parkplatz vor der Polizeiwache an der Beach Road. Zuschauer sind willkommen. Vorbild für das wöchentliche Fitnesstraining ist Ministerpräsident Prayut Chan-o-acha, der vor Monaten ein ähnliches Übungsprogramm einmal wöchentlich für die Staatsdiener am Regierungssitz angeordnet hatte und mit gutem Beispiel voranging.