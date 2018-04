Von: Redaktion DER FARANG | 10.04.18

PATTANI: Tausende Fischerkutter hatten am Montag im südlichen Provinzhafen angedockt, um gegen strikte Arbeitsgesetze zu protestieren, die Arbeitgeber verpflichten, die Bankauszüge von ihren Mitarbeitern zu überwachen.

Die Besatzung von etwa 3.000 Booten verschiedener Größe demonstrierte im Hafen von Pattani gegen Arbeitsgesetze, die sie angeblich davon abhalten, ihre Arbeit zu machen. Behörden hingegen beteuern, die Gesetze seien notwendig, um die Menschenrechte in einer durch Menschenhandel und Zwangsarbeit gebeutelten Industrie zu schützen.

„Wir haben Angst davor, zur See zu fahren, aus Angst, das Gesetz zu brechen“, sagte Phubest Chantanimi, Präsident der Pattani Fishery Association. Zu den neuen Arbeitsgesetzen, die in diesem Monat in Kraft traten, gehört, dass alle Crewmitglieder ein Bankkonto und eine Bankomatkarte haben müssen. Jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter sie benutzt, um Geld abzuheben, müssen sie eine Quittung ihrem Arbeitgeber übergeben, der einen Bericht an lokale Marine- und Sozialversicherungsbeamte zu schicken hat. „Ich habe bereits Konten für meine Männer. Aber wie soll ich den Überblick behalten, wenn sie den Geldautomaten benutzen?“, sagte Phubest „Khao Sod“.

Die neuen Gesetze wurden erlassen, um illegale, sklavenähnliche Arbeitsbedingungen auf Fischerbooten zu bekämpfen. „Es geht um Menschenrechte und Gerechtigkeit. Wir müssen Beweise dafür habe, was zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer auf den Fischerbooten passiert“, sagte Hirunwat Seubkapan, ein Anwalt des Marineministeriums.

Ein weiteres Gesetz, das laut Phubest die lokalen Fischer verärgert, sind Vorschriften für Sicherheitsausrüstungen; so müssen alle Crewmitglieder an Bord Schwimmwesten tragen. „Wir müssen Marken verwenden, die die Marineabteilung genehmigt.“ Und diese seien drei bis vier Mal teurer als andere.“ Wenn ein Fischerboot diese neuen Vorschriften bei der Inspektion durch Beamte nicht erfülle, könnte das Boot nicht auslaufen.