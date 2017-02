PATTAYA: Nur wenige Stunden nach seiner Ankunft in Pattaya wurde ein finnisches Pärchen am Donnerstagnachmittag Opfer eines Straßenräubers.

Der Mann und die Frau checkten am Morgen in ihr Hotel ein und unternahmen am frühen Nachmittag einen Einkaufsbummel in der näheren Umgebung. Als sie gegen 13.30 Uhr die Wat Boon Kanchana Raam überquerten und sich auf der Straßenmitte befanden, näherte sich ein Mann auf einem Motorrad und entriss der 53-jährigen Frau ihre zwei Goldketten im Wert von über 50.000 Baht. Sie erlitt Quetschungen am Hals und stand beim Eintreffen der Polizei unter Schock.

Ein Einheimischer hörte die Hilfeschreie und eilte dem Paar zur Hilfe. Er erklärte der Polizei, dass trotz des Vorhandenseins von Überwachungskameras, Überfälle auf Touristen in der Straße keine Seltenheit sind. Auch diese Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Im gesamten Stadtgebiet kam es in den letzten Wochen häufig zu ähnlichen Straßendiebstählen, weshalb Touristen geraten wird, auf das Tragen teuren Goldschmucks zu verzichten.