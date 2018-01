Von: Redaktion DER FARANG | 25.01.18

BANGKOK: Das Finanzministerium will sich noch im ersten Quartal dieses Jahres von seiner Beteiligung an Massage Parlours trennen.

Das State Enterprise Policy Office teilte am Mittwoch mit, das Finanzministerium sei an vier Massage Parlours mit 0,5 bis 2 Prozent beteiligt: Es sind Davis Diamond Star, Davis Copacabana, Davis Golden Star und Davis Silver Star. Das Finanzministerium will keine Dividenden erhalten haben und sei nicht am Management der Betriebe beteiligt. Die Anti-Geldwäsche-Behörde hatte im Jahr 2012 die Anteile zum Finanzministerium transferiert, als sie mehrere Investoren in der Sex-Industrie für schuldig erklärte. Massage Parlour ist die Umschreibung für Bordelle, die es in der Hauptstadt reichlich gibt.