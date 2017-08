Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 24.08.17

CHACHOENGSAO: Das Board of Investment (BoI) hat einen Antrag des japanischen Autobauers Toyota auf finanzielle Vergünstigungen für den Bau von Fahrzeugen mit einem Elektromotor bewilligt.

Der Konzern will in den kommenden Jahren 19 Milliarden Baht in das neue Werk im Industriegebiet Gateway City in Chachoengsao investieren. Im Jahr sollen 7.000 Hybrid-Fahrzeuge, 70.000 Batterien für Elektroautos und 9,1 Millionen Kfz-Teile hergestellt werden. Toyota plant noch in diesem Jahr die Produktion weiterer Hybrid-Fahrzeuge (HEV). Bisher hat nur der Camry einen Elektroantrieb. Neben Toyota montieren in Thailand Honda (Accord) und Nissan (X-Trail) Hybrid-Wagen. Die Regierung hatte kürzlich erhebliche steuerliche Vergünstigungen beschlossen, für den Bau von Hybrid-Autos, Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen und Elektrowagen.