Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.17

CHIANG MAI: Ein aus Filmen bekannter Elefant hat im Zoo mit dem Rüssel auf seinen Mahout eingeschlagen und ihn tödlich verletzt.

Der Bulle Phlai Ekasit hat in mehreren Filmen mitgewirkt, so in „Ong Bak“, in dem Tony Jaa die Hauptrolle spielte. Am Montagmorgen wollte der 55 Jahre alte Mahout seinen Dickhäuter im Zoo Chiang Mai mit Bananenblättern füttern und mit ihm zu einer Badegelegenheit gehen. Doch plötzlich schlug der Elefant mit dem Rüssel auf den Mann ein und töteten ihn vor den Augen seiner Frau. Der Mahout hatte den Dickhäuter zehn Jahre betreut. Die 50 Jahre alte Frau bezeichnete Phlai Ekasit als liebenswert und freundlich. Touristen fütterten ihn gerne und fotografierten sich mit dem tonnenschweren Tier. Mitarbeiter des Zoos gelang es, den Dickhäuter unter Kontrolle zu bringen. Der 32 Jahre alte Elefant ist in der Brunft und deshalb offenbar ausgerastet.