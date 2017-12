Von: Redaktion DER FARANG | 01.12.17

BANGKOK: Vor den Augen zahlreicher geschockter Passagiere stürzte am Mittwochnachmittag ein Filipino auf dem Flughafen Suvarnabhumi vom vierten Geschoss in die Tiefe.

Der 33-jährige Mann blieb im zweiten Geschoss der Abflughalle schwer verletzt liegen. Noch an der Unglücksstelle wurde er ärztlich versorgt und dann in das Samitivej Srinakarin Hospital gebracht. Der Filipino war aus Kenia auf Suvarnabhumi angekommen und wollte mit der Philippine Airlines in sein Heimatland fliegen. Das Motiv für den Sturz ist unbekannt. Suizid oder Unfall?