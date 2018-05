Written by: Redaktion DER FARANG

ACCRA (dpa) - Der FIFA-Funktionär Kwesi Nyantakyi ist wegen mutmaßlichen Betrugs festgenommen worden.

Er sei bei seiner Rückkehr nach Ghana am Flughafen festgenommen worden und werde von der Polizei verhört, sagte am Mittwoch ein Polizist, der anonym bleiben wollte. Nach einer Beschwerde des ghanaischen Staatschefs Nana Akufo-Addo sei ein Ermittlungsverfahren gegen das FIFA-Councilsmitglied eingeleitet worden, hieß es zuvor in einer Mitteilung der Polizei.

Nyantakyi ist auch Präsident des Fußballverbandes von Ghana (GFA). Er ist bei dem angeblichen Versuch gefilmt worden, im Namen des Präsidenten und anderer Regierungsvertreter illegal auf Investoren Einfluss zu nehmen, wie der stellvertretende Stabschef Abu Jinapor sagte. Daraufhin habe Akufo-Addo seine Festnahme angeordnet.